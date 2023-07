Luxemburg: Mauer durchbrochen – 57-jähriger Fahrer stirbt bei Unfall

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, habe der 57-Jährige in Wiltz an der Kreuzung der Rue Michel Thilges mit der Avenue du 31 Aout 1942 gegen 0.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren.