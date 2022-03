Saarländischer Astronaut : Maurer ist nach 100 All-Tagen noch «total begeistert»

Schon die Hälfte seiner ISS-Mission hat der saarländische Astronaut hinter. Noch immer sei er voller Begeisterung, wie er berichtet hat.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist auch nach 100 Tagen im All immer noch auf Höhenflug. «Ich bin total begeistert, wie toll das Erlebnis hier oben ist», sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Die Zeit vergeht so schnell hier oben, das ist unglaublich.» Er sei «fast schon ein bisschen wehmütig», dass die Hälfte seiner Mission auf der Internationalen Raumstation ISS vorüber sei. Am Samstag (19.2.) ist es 100 Tage her, dass der Esa-Astronaut mit drei Kollegen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zum Außenposten der Menschheit aufbrach. Er soll Ende April zur Erde zurückkehren.