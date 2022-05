NBA : Mavericks kassieren deutliche Auftaktniederlage gegen Warriors

Die Dallas Mavericks haben sich zum Start der Western Conference Finals in der NBA den Golden State Warriors deutlich geschlagen geben müssen.

Kevon Looney (5), Center der Golden State Warriors, wehrt einen Schuss von Luka Doncic, Guard der Dallas Mavericks, in der ersten Halbzeit ab.

Am Mittwoch (Ortszeit) haben die Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ihr Auswärtsspiel in San Francisco mit 87:112 (45:54) verloren.