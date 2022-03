NBA : Mavericks verlieren erneut - Nowitzki verletzt

Ohne Dirk Nowitzki hält der Negativtrend bei den Dallas Mavericks in der NBA-Profiliga an. Deutschlands Sportler des Jahres musste am Mittwoch vom Feld.

Der Negativtrend bei den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga hält sich an: Dirk Nowitzki musste am Mittwoch bei der 85:96-Niederlage des Titelverteidigers bei den Memphis Grizzlies bereits zu Beginn des zweiten Viertels mit einer Rückenverletzung vom Feld. Während seiner neunminütigen Einsatzzeit gelang dem Würzburger nur ein Punkt. «Er hat schon beim Aufwärmen etwas gespürt, aber trotzdem versucht zu spielen», sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle.

Bei der dritten Niederlage der Texaner nacheinander, der 15. im 36. Saisonspiel, war Jason Terry mit 18 Punkten bester Korbschütze. Aufseiten der Grizzlies trafen Marc Gasol (22 Zähler) und Mike Conley Mike (20) am häufigsten.