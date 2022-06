Open Air in historischer Kulisse : Max Giesinger, Christophe Maé und mehr beim «Echterlive Festival»

ECHTERNACH – Vom 16. bis 24. Juli findet in Echternach wieder das Open-Air-Festival Echterlive mit einem bunten Musikprogramm statt. Neben den Haupt-Acts gibt es auch ein kostenloses Programm.

Im Juli geht vor der Kulisse des Abteihofs in Echternach wieder das Echterlive Festival in Zusammenarbeit mit «den Atelier» an den Start. Die Veranstalter versprechen in ihrer Mitteilung am Dienstag sonnige Sommerabende mit einem «abwechslungsreichen musikalischen Programm» aus den Genres Rock, Pop, Jazz und Klassik.