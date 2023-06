Familienminister: Max Hahn startet bestens vorbereitet in die Regierung

Hatten Sie Bedenken?

Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Seit 18 Jahren bin ich im Dippacher Gemeinderat, seit zwölf Jahren Schöffe. Diese Posten zu verlassen, fällt mir nicht leicht. Die vergangenen Monate habe ich mit Wahlkampf verbracht, mit einem guten Ergebnis am Sonntag. Xavier Bettel und Lex Delles haben mich dann am Montag als Corinne Cahens Nachfolger vorgeschlagen. Dafür brauchte ich Bedenkzeit, vor allem um mit meiner Frau darüber zu sprechen, aber auch mit den Gemeindevertretern in Dippach. Alle haben mich ermutigt.