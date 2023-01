Luxemburg: «Max le magicien», der schon für Xavier Bettel zauberte

Wenn er nicht gerade in einem luxemburgischen Finanzinstitut vor dem Computer sitzt, widmet sich Maxime alias Max le Magicien dem, was ihn schon seit seiner Kindheit fasziniert: der Zauberei. Die Freude daran entdeckte er schon vor rund zwanzig Jahren, als er seinen ersten Zauberkasten zum sechsten Geburtstag geschenkt bekam. «Ich habe kleine, nicht sehr beeindruckende Tricks gelernt, die ich meiner Familie vorgeführt habe. Und die mir nicht immer gelungen sind», erinnert er sich.

Nach der Schule machte er sich in der Großregion einen Namen. Mit mehreren Millionen Aufrufen sind seine Videos auf Social-Media-Kanälen inzwischen ein Hit. Sogar Premierminister Xavier Bettel (DP) hat ihn für eine Vorführung auf eine Party eingeladen – aktuelle und ehemalige Regierungsmitgliedern waren unter den Gästen. Ob Tricks mit Karten, Banknoten, einer Brieftasche, die in Flammen aufgeht: Max' Auftritt glückte fehlerfrei, wie er erzählt. «Die Reaktion des Premierministers? Er war begeistert, wir haben uns alle gut amüsiert. Er ist sehr locker und aufgeschlossen». Später habe er Max nach dessen Visitenkarte gefragt. «Ich hoffe, er hat sie behalten», erzählt der 27-Jährige mit einem Grinsen.

Seinen Zauberstil bezeichnet er selbst als dynamisch und partizipativ. Man findet Max auf Hochzeiten, Firmenfeiern und anderen privaten Veranstaltungen. «Die Verbindung mit dem Publikum ist für mich wichtig. Es ist magisch, wenn man sieht, was man den Leuten geben kann und wie viel Zeit man gemeinsam in guter Stimmung verbringen kann», sagt er. «Während einer Show vergessen manche Menschen ihre Probleme. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern», findet Max. So wie in einem der Videos, die ihn bekannt gemacht haben, als er mitten auf dem Place d'Armes einem Bettler ein Essen in die Hand zaubert.