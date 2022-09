Formel 1 : Max Verstappen wütet nach Rauchbomben-Eklat

Rund um den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort steigt eine riesige Oranje-Party. Über 100.000 Fans sind an die Rennstrecke am niederländischen Nordsee-Strand gekommen, um ihr Idol Max Verstappen anzufeuern. Teilweise passierte dies allerdings auf fragwürdige Art und Weise.