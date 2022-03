Machtwort : Maximal 20 Formel-1-Rennen nächste Saison

Die Königsklasse des Automobil-Rennsports wird nicht groß erweitert mit zusätzlichen Rundkursen. Bernie Ecclestone will am alten Rahmen festhalten.

Dies sagte der 82-Jährige in einem Interview mit der Schweizer «Kleinen Zeitung». Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der Grand Prix in Spielberg in der kommenden Saison nach elf Jahren Pause wieder gefahren werden soll. Geplant ist eigentlich, dass 2014 erstmals auch Formel-1-Rennen vor den Toren von New York und in der russischen Olympiastadt Sotschi zur Austragung gelangen. In der laufenden Saison finden 19 Grands Prix statt, nachdem das Rennen vor der New Yorker Skyline wegen Bauverzögerungen gestrichen werden musste.