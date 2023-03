Mexiko: Maya-Grabstätte bei Arbeiten für umstrittenen Zug entdeckt

In den Grabkammern konnten die Wissenschaftler ein Skelett, Teller und Figuren finden.

Bei den Bauarbeiten für das umstrittene Eisenbahnprojekt Tren Maya (Maya-Zug) im Südosten von Mexiko haben Wissenschaftler eine neue Grabkammer entdeckt. Nahe der Ausgrabungsstätte Palenque im Bundesstaat Chiapas sei in einer Kammer ein vollständiges menschliches Skelett gefunden worden, teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (Inah) am Montag (Ortszeit) mit. In einer zweiten Kammer seien Grabbeigaben wie Teller und Figuren aus grünem Stein gefunden worden.