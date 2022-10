Fünf Gründe: Mbappé trotzt und wütet – so verliert der Superstar seine Nation bis zur WM

Der französische Superstar Kylian Mbappé hat bei Paris Saint-Germain ein Beben ausgelöst. Angefangen hat es spätestens rund fünf Stunden vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Benfica (1:1) am Dienstag. Da hieß es aus dem Umfeld des Spielers, er wolle im Januar die Pariser verlassen und dass er seine Vertragsverlängerung im Frühling bereue.

Seither fragt sich Fußball-Frankreich: Warum gibt sich Mbappé so kompliziert? Kurz vor der WM, an welcher der 23-Jährige Frankreich zur WM-Titelverteidigung schießen soll, wenden sich immer mehr Fans von ihm ab. Die Gefahr ist groß, dass Mbappé bis zum Auftakt in Katar den Rückhalt der Grande Nation verliert. Wir erklären, weshalb.