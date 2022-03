Was darf ein Burger kosten? : McDonald's mitten im Shitstorm

Image-Schaden wegen 39 Cent: In Deutschland hat die Burger-Kette mit aufgebrachten Facebook-Usern zu kämpfen. Der Grund: Ein Kunde beschwerte sich über den neuen Preis des Cheeseburgers.

Auf dem offiziellen Facebook-Profil von McDonald's Deutschland gehen seit vergangenem Montag die Wogen hoch. Auslöser ist der Kommentar eines Kunden, der sich über nach oben angepasste Preise ärgert, berichtet «Focus Online». User Kevin brachte den Steins ins Rollen und schrieb: «1,39 für einen Cheeseburger? Das ist ja wohl die größte Frechheit überhaupt, für so ein Produkt so viel Geld zu verlangen. Und es ist ja nicht nur der Cheeseburger, es sind auch noch andere Produkte betroffen! Was zum Teufel ist denn die Begründung dafür?»