Mit Spielzeug: McDonald’s verkauft Happy Meal für Erwachsene

Das Happy Meal von McDonald’s ist dein Lieblingsmenü? In den USA kommt es ab dem 3. Oktober für Erwachsene auf den Markt.

Ob Kindergeburtstag oder besonderer Sonntagsausflug: Zu Kinderzeiten war ein Trip zu McDonald’s das Größte – und die Menüwahl bereits vorab klar. Das Happy Meal war immerhin so etwas wie ein Überraschungsei in salzig. Die Spielzeuge darin sind heute zu Erinnerungen geworden. Zumindest bis jetzt. Denn ab dem 3. Oktober kommt die beliebte Tüte in den USA auch für Erwachsene auf den Markt. Ja, inklusive Plastik-Überraschung.