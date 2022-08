Limitiertes Hypercar: McLaren baut den «Ultimate Vision» aus «Gran Turismo»

Gefahren sind ihn bereits Millionen – allerdings nur in der virtuellen Welt. Das für das Videospiel «Gran Turismo» entwickelte Rennauto «Ultimate Vision» hat bei Konsole-Zockenden bereits für Furore gesorgt, nun erweckt es McLaren zum Leben. In der Realwelt heißt das Hypercar Solus GT, wie McLaren an der Monterey Car Week in Kalifornien bekannt gab. Immerhin 25 Stück sollen gebaut werden – über den Preis schweigen die Engländer nobel.