Formel-1-Hammer : McLaren setzt Ricciardo vor die Tür

Daniel Ricciardo wird 2023 nicht für McLaren an den Start gehen.

Das Fahrer-Karussell dreht sich in der Formel 1 besonders schnell. Die Zeit von Ricciardo bei den Briten ist abgelaufen. Der 33-jährige Australier, immerhin Sieger von acht Rennen, soll den Rennstall trotz eines noch bis Jahresende 2023 laufenden Vertrags mit dem Saisonende nach nur zwei Jahren verlassen.

Deshalb sollen die McLaren-Bosse dem 33-Jährigen laut ‹Motorsport-Total.com› bereits ihre Entscheidung mitgeteilt haben. Sein Vertrag soll aufgelöst werden. Das geht aber freilich nur mit einer millionenschweren Abfindung. Ein Wechsel ins neue Formel-E-Programm von McLaren ist derweil kein Thema, Ricciardo will weiterhin in der Formel 1 fahren.

Nachfolger steht parat

Alpine soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Deadline für die Piastri-Klausel am 31. Juli versäumt haben. Alonso verkündete erst am 1. August seinen Wechsel zu Aston Martin. Die Franzosen behaupten aber weiter, einen gültigen Vertrag mit Piastri für 2023 zu haben, auch McLaren sieht sich im Recht. Der Fall wird nun vom Contract Recognition Board, der obersten Vertragsbehörde in der Formel 1, beurteilt. Der Schiedsspruch muss von allen Teams akzeptiert werden.