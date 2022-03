Bei Probefahrt : Mechaniker schrottet 100.000-Euro-Ferrari

Im deutschen Langenfeld wollte ein Automonteur mit einem Ferrari F355 GTS eine Testfahrt machen. Doch der gerade reparierte Sportflitzer landete in einem Baum.

Ein Mechaniker (65) aus Solingen im Westen von Deutschland wollte am Dienstagnachmittag eine Testfahrt mit einem Ferrari machen. Er hatte den über 20-jährigen Ferrari F355 GTS zuvor in der Werkstatt repariert. Mit dem silbernen Flitzer fuhr er um 14.25 Uhr auf der Haus Gravener Straße in Richtung Langenfeld, als er aus bislang noch ungeklärten Gründen bei einem Segelflugplatz die Kontrolle über den Sportwagen verlor.