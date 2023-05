Luxemburg: Medaillendieb verdirbt Läufern Freude am Halbmarathon

Am vergangenen Samstag fand der diesjährige ING Night Marathon statt.

Die Freude darüber, einen Halbmarathon gelaufen zu sein, bekam bei der Siegerehrung des ING-Nachtmarathons am Samstagabend einen kleinen Dämpfer. Kurz vor dem Ziel stellten die Organisatoren nämlich fest, dass eine Box, in der sich die Auszeichnungen befanden, entwendet worden war. Darin befanden sich 100 Silbermedaillen, die den Teilnehmern, die den Halbmarathon bewältigt hatten, überreicht werden sollten.

Erich François, Organisator des Laufs, vermutet, dass die Person, die die Kiste mit den Medaillen gestohlen hat, von echtem Silber ausgegangen sei. Die Herstellungskosten beliefen sich seiner Aussage nach jedoch auf lediglich 1,20 Euro pro Medaille. Er versichert zudem, dass schon bald Licht in die Affäre gebracht werde, da die Räume, in denen die Medaillen aufbewahrt wurden, per Kamera überwacht wurden.