Medien : Mediahuis schließt seine Druckerei in Luxemburg

LUXEMBURG – Mediahuis wird seine Druckerei in Gasperich schließen. Das Luxemburger Wort und die Wochenzeitung Contacto werden in Zukunft in Belgien gedruckt.

Mediahuis Luxembourg, ehemals Saint-Paul Luxembourg, wird seine Druckerei in Luxemburg-Gasperich schließen. Das teilte das Medienunternehmen am Dienstag mit. Demnach werden das Luxemburger Wort sowie die Wochenzeitung Contacto in Zukunft in Belgien gedruckt.

Die Entscheidung, die Druckerei zu schließen, sei auf einen Rückgang der Druckaktivitäten zurückzuführen, sagte Paul Peckels, Geschäftsführer von Mediahuis Luxemburg. Die Auslagerung erfolge nicht nur auf den Rückgang der Auflage der gedruckten Zeitungen, sondern vielmehr auf die Entscheidung von Infomail S.A., ihre Aktivitäten im Bereich der Verteilung der Werbeprospekte «i-mail» am 30. Juni 2022 einzustellen. Eine EU-Richtlinie, die demnächst in luxemburgisches Recht umgesetzt werden soll, verbietet nämlich Werbedrucksachen in Briefkästen.

Von der Schließung der Druckerei sind 26 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen plant keinen Sozialplan, will aber eine «akzeptable Lösung» für die 26 Betroffenen finden. Bei den Beschäftigten handele es sich um hochqualifizierte und erfahrene Druckern und Mechaniker. Das Gebäude, in der sich die Druckerei befindet, soll bis zum ersten Quartal 2024 geräumt werden.