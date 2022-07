Auftragen statt Aufschneiden: Mediziner präsentieren radioaktive Paste, die weißen Hautkrebs tötet

Gewollte Entzündung

«So reicht eine einmalige ambulante Anwendung – nicht invasiv und ohne erneute Vorstellung etwa zum Fadenzug», so Emmert. Der Patient oder die Patientin könne direkt im Anschluss nach Hause gehen. In den Wochen entzündet sich die Hautpartie, fängt an zu jucken und zu brennen. Während dieses Entzündungsprozesses entfaltet die Strahlung ihre Wirkung und tötet den Krebs, heißt es in der Mitteilung. Mit dem Abklingen der Entzündung stelle sich das normale Hautbild wieder her – und der Hautkrebs sei Geschichte.