Schauspieler: «Medizinische Komplikation» – So geht es Jamie Foxx

Jamie Foxx (55) soll es nach einem Notfall wieder besser gehen. Das gab die Familie des Hollywood-Stars nun bekannt. Es habe bei dem Schauspieler eine «medizinische Komplikation» gegeben, erklärte seine Tochter Corinne Foxx (29) in einem Statement auf Instagram am Donnerstag. Er sei «bereits auf dem Weg der Besserung», heißt es darin weiter. Der Oscar-Preisträger wurde laut The Hollywood Reporter kürzlich bei den Dreharbeiten für den Netflix-Film «Back in Action» in Atlanta gesehen.