Gesundheitsministerium: Medizinisches Marihuana in Luxemburg zunehmend gefragt

Das seit 2018 zugelassene medizinische Cannabis kommt in Luxemburg immer häufiger zum Einsatz. Dies belegen Zahlen aus einer Antwort von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) auf eine parlamentarische Frage. Demnach haben im Jahr 2022 im Großherzogtum niedergelassene Ärzte 4881 THC- oder CBD-Rezepte unterzeichnet. Damit hat sich die Gesamtzahl im Vergleich zu den 2378 Rezepten im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Allein dieses Jahr wurden zwischen dem 1. Januar und dem 21. April 1751 Rezepte verbucht. Diese werden nur in Krankenhausapotheken und nicht in gewöhnlichen Apotheken entgegengenommen.