Weltwirtschaftsforum : Medwedew eröffnet Gipfel in Davos per Twitter

Der russische Präsident Dmitri Medwedew wird das diesjährige Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos eröffnen. Millionen Internetnutzer sollen daran teilhaben können.

Dmitri Medwedw plane, Fragen der Internetgemeinde per Kurznachrichtendienst Twitter zu beantworten, kündigte er an. Über eine Million Menschen hätten den Twitter-Feed des Forums bereits abonniert, sagte der Direktor des Forums, Adrian Monck, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.