US-Open : Medwedew siegt zum Auftakt – Auch Murray weiter

Titelverteidiger Daniil Medwedew hat sich zum Auftakt der US Open in New York keine Blöße gegeben.

Der Russe Daniil Medwedew war zum Auftakt der US-Open siegreich. Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa

Der Tennis-Weltranglistenerste aus Russland setzte sich in seinem ersten Spiel am Montag gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov klar mit 6:2, 6:4, 6:0 durch. In der zweiten Runde trifft Medwedew auf Arthur Rinderknech, der sich im französischen Duell gegen Landsmann Quentin Halys durchsetzte.

Anders als kürzlich beim Grand Slam auf Rasen in Wimbledon darf Medwedew bei den US Open teilnehmen, weil die Veranstalter den russischen und belarussischen Tennisspielern ein Startrecht einräumen. Dieses war ihnen in Wimbledon aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine noch vorenthalten worden.

Ebenfalls eine Runde weiter kam der britische Tennisstar Andy Murray. Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich gegen den Argentinier Francisco Cerundolo glatt in drei Sätzen mit 7:5, 6:3, 6:3 durch. Es ist die 16. Teilnahme der früheren Weltranglistenersten bei den US Open.