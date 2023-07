Sommerferien: Meer weg – Österreicherin klagt dagegen

Das störte sie so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr die Reiseagentur verklagte.

Der Stand in Grado ist bekannt dafür, dass sich das Wasser bei Ebbe weit zurückzieht.

Nicht immer sieht der Ferienort aus wie im Katalog oder auf der Website des Veranstalters angepriesen. Diese Erfahrung musste vor einiger Zeit eine österreichische Touristin in der italienischen Stadt Grado machen: Als sie gerade gemütlich im Mittelmeer schwimmen wollte, war dieses auf einmal weg. Meterweit habe sie dem Wasser nachlaufen müssen, im Prospekt habe dies ganz anders ausgesehen.

Ihre Klage war ohne Chance

Der «Vorfall» empörte die Österreicherin so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr aus Italien den Reiseveranstalter verklagte – und dabei spektakulär abblitzte, wie Heute berichtet. Denn Ebbe und Flut sind in Grado bekanntermaßen recht ausgeprägt, Abweichungen des Wasserstandes von Prospektbildern daher zu erwarten, erklärt Rechtsanwalt Eike Lindinger. Somit habe kein reiserechtlich relevanter Mangel vorgelegen.

Der Jurist vertritt seit drei Jahrzehnten Reiseveranstalter und war in seiner Karriere schon mit diversen skurrilen Fällen konfrontiert. Urlauber würden sich oft hohe Zahlungen erwarten, wenn ihre Reise nicht verläuft, wie erwartet, so Lindinger. Allerdings bekäme man nur in den seltensten Fällen den ganzen Preis rückerstattet: «Oft sind es nur fünf Prozent.»