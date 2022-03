Polizei : Mega-Stau wegen LKW-Kontrolle

LUXEMBURG - Wegen eines Fahrverbots in Deutschland kontrollierte die Polizei am Freitag LKW auf der A3 in Richtung Hauptstadt. Der Stau reichte bis nach Thionville.

Die großherzogliche Polizei hat am Freitag auf der A3 bei Bettemburg in Richtung Hauptstadt eine LKW-Kontrolle durchgeführt, die am Nachmittag einen Rückstau auf der A31 bis nach Thionville verursachte. Zeitweise staute sich der Verkehr auf 16 Kilometern Länge.

Die Polizei wollte durch die Kontrolle verhindern, dass Lastwagen aufgrund des feiertäglichen Fahrverbots am Freitag in Deutschland auf der A1 bei Wasserbillig den Verkehr blockieren. «Dort gibt es nicht genügend Stellplätze für LKW», erklärte Polizei-Pressesprecher Serge Arendt.

«Jedes Jahr das Gleiche»

Auf der A6 bei Steinfort in Richtung Hauptstadt führte die Polizei ebenfalls eine LKW-Kontrolle durch. An dieser Stelle staute es sich zeitweise auf vier Kilometern Länge.

LKW-Fahrer, die nach Deutschland unterwegs waren, mussten umdrehen und zurück nach Frankreich bzw. Belgien fahren, um sich dort einen Stellplatz zu suchen. «Sie wissen ganz genau von dem Fahrverbot. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Einige versuchen es immer wieder durchzukommen», sagte Arendt. Die Polizei-Aktion läuft bis 21.45 Uhr. Autofahrer werden gebeten, über andere Routen auszuweichen. Das Fahrverbot in Deutschland aufgrund des Karfreitags gilt bis Mitternacht.



Eine der LKW-Kontrollen fand auf der A3 bei Bettemburg statt.

(L'essentiel)

Fahrverbot auch in Luxemburg Wenngleich der Karfreitag im Großherzogtum kein Feiertag ist, so besteht dennoch ein teilweises Fahrverbot für LKW, weil sich Luxemburg an den Feiertagen der Nachbarländer ausrichtet. Bis 21.45 Uhr ist der Verkehr für LKW im Transit in Richtung Deutschland nicht erlaubt.