Behörden ermitteln: Megaleck bei Twitter – 235 Millionen Nutzerinnen und Nutzer betroffen

Es ist zurzeit unklar, was für Personen von dem Leak genau betroffen sind. Ein Screenshot von dem 400-Millionen-Leak, der auf Twitter die Runden macht, zeigt aber zahlreiche bekannte Namen. Darunter etwa die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez, Apple-Mitgründer Steve Wozniak, das französische Justizministerium, die WHO, Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin, Donald Trump Jr. oder Model Cara Delevingne.

Obwohl der neue Datensatz nur E-Mail-Adressen enthält, wird er von Cyberkriminellen genutzt werden. In Gefahr seien beispielsweise politische Konten, solche mit kurzen oder beliebten Benutzernamen, Konten mit sehr hohen Followerzahlen oder solche aus der Kryptoszene, so Alon Gal von Hudson Rock. Auch Personen, die Twitter unter einem Pseudonym nutzen, seien in Gefahr. Ihnen droht die Exponierung, wenn sie keine spezielle Mailadresse für ihr Konto verwenden. «Die Datenbank wird von Hackern, politischen Hacktivisten und natürlich von Regierungen genutzt werden, um unsere Privatsphäre noch mehr zu verletzen», so Gal.