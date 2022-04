Hot oder Horror?: Megan Fox bringt einen fragwürdigen Nageltrend zurück

Mit ihren Looks sorgt Megan gerne für Aufsehen. Aktuell sind es vor allem ihre Nägel, über die geredet wird.

Glitzernde Lider, praktische Haarbänder, lässige Cowboyhüte – es gibt Trend-Comebacks, über die kann und darf man sich freuen. Seitdem sie die Menschheit das letzte Mal beehrten, ist viel Zeit vergangen: Es gab genügend Raum, sich von den Geschmacksverirrungen von damals zu erholen. Heute dürfen die Looks mit etwas Nostalgie und mehr Stilgefühl wieder aufleben.

Grusel-Comebacks

Und es gibt Comebacks … bei denen läuft einem auch heute noch ein kalter Schauer über den Rücken. Hüfthosen? Mega dünn gezupfte Brauen? Hmm, da war doch was mit dem anschließend Nachwachsenlassen. Und absichtlich aufspringende, absplitternde Maniküre? Um Himmels willen! Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ist Megan Fox aktuell dabei, den Look wieder in ihr Trend-Repertoire aufzunehmen.