Ohne Schäferstündchen: Megan Fox trägt After-Sex-Hair – so einfach machst du es nach

Megan Fox zieht an der «GQ Men of the Year Party» alle Blicke auf sich.

Der Hairstylist verrät Geheimnisse

Für den verwuschelten Look zeichnet Megans Hairstylist Andrew Fitzsimons verantwortlich, der sein Werk nicht nur augenblicklich auf Instagram teilt, sondern in der Caption darunter auch verrät, welche Produkte er für den Look verwendet. Schnell heruntergebrochen sieht das so aus: Er bereitet Megans Haar mit einem Leave-in-Conditioner vor und föhnt es dann mit einem Volumen-Stylingspray trocken. Für ihre sanften Wellen kommt ein Lockenstab zum Einsatz.