Schauspielerin: Megan Fox will ihre Beziehung via Zoom retten

Erst kürzlich wurden die Schauspielerin und der Musiker, die sich vor einem Jahr verlobt haben, gemeinsam vor einem Bürogebäude gesichtet. Darin befinden sich mehrere Praxen von Paartherapeuten. «Sie haben sich dann aber doch dazu entschieden, die Therapie über Zoom zu machen», so der Insider weiter und ergänzt: «Sie sind aktuell getrennt, dennoch wollen sie die Beziehung noch nicht aufgeben.» So wolle Fox «sehen, was zu retten ist». Auch der Rapper wolle die Beziehung nicht einfach beenden und sei um eine Versöhnung bemüht.

Machine Gun Kelly soll Megan fremdgegangen sein

Megan Fox und Machine Gun Kelly lernten sich 2020 am Set des Kinostreifens «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennen. An der Beziehung ließ das Paar die Öffentlichkeit stets teilhaben. So zeigten sie sich auch auf Veranstaltungen regelmäßig verliebt und turtelnd. Im Januar 2022 hielt MGK um die Hand der «Transformers»-Darstellerin an. Damals schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story: «Sie hat Ja gesagt» und postete ein kurzes Video von der zittrigen Hand der damals 35-Jährigen.