Großbritannien: «Meghan, bist du das?» – das Netz rätselt über mysteriösen Krönungsgast

Nach der Krönungszeremonie von Charles III. ging die Theorie viral, dass ein – männlicher – Gast Meghan Markle in Verkleidung sein könnte.

Lange graue Haare, ein auffälliger Schnauz und eine getönte Sonnenbrille – Royal-Fans waren bei der Krönung von Charles III. in der Londoner Westminster Abbey etwas verwirrt, als sie im Publikum eine mysteriöse Person entdeckten. Kann es sein, dass Meghan Markle heimlich am Familienevent teilnahm? So schräg das auch tönt, viele Menschen im Netz ließ diese Frage nicht los.