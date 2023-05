Skandal-Interview: «Meghan hat mich in Gedanken umgebracht» – Thomas Markle wettert gegen seine Tochter

Der Trailer zum Skandal-Interview mit der Familie von Herzogin Meghan. Youtube/7 News Spotlight

Das Drama um Herzogin Meghan und ihre Familie will einfach kein Ende nehmen. Nicht nur das Verhältnis zur Familie ihres Mannes Prinz Harry (38) ist zerrüttet, auch mit ihrem eigenen Vater und ihren Geschwistern hat die ehemalige Schauspielerin seit Jahren keinen Kontakt mehr. So nutzten ihr Vater Thomas Markle, Halbschwester Samantha Markle (58) und Halbbruder Thomas Markle Jr. (56) nun die Gelegenheit, sich in einem TV-Interview den Frust von der Seele zu reden.

Gegenüber dem australischen Sender «Channel 7» wählte ihr Papa drastische Worte: «Sie hat mich in Gedanken getötet und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert.» Doch damit wolle er sich nicht geschlagen geben: «Ich weigere mich, von ihr begraben zu werden», führt er aus. Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, seitdem die 41-Jährige ihrer Familie den Rücken gekehrt hat.

Die Familie Markle setzte sich zu ihrem angeblich letzten Interview zusammen. Screenshot/7 News Spotlight

Thomas Markle sieht sich in der Opferrolle. «Ich wünsche mir, dass wir uns zusammensetzen und reden können. Ich wünschte, wir könnten unsere Differenzen klären.» Weiter meint der 78-Jährige: «Sie hat mich geliebt. Ich war ihr Held. Und plötzlich wurde ich rausgeschmissen.» Seine Tochter habe ihn, so behauptet er, nicht einmal kontaktiert, nachdem er im vergangenen Jahr einen Schlaganfall erlitten hatte.

Thomas Markle zeigt Reue – erhebt aber weiter Vorwürfe

Der letzte Kontakt habe 2018 stattgefunden, als sie ihm einen handgeschriebenen Brief verfasste – auf Anraten von Queen Elizabeth II, wie Meghan in ihrer Netflix-Doku erzählte. Doch daran zweifelt Thomas. Die Majestät habe den «schrecklichen, sehr beleidigenden und grausamen Brief» weder gelesen noch gutgeheißen, ist er überzeugt. Schließlich verkaufte er einen Teil an die «Daily Mail», was den Keil zwischen ihm und seiner Tochter noch tiefer trieb. Mittlerweile zeigt er Reue und sagt, dass er den Brief lieber «verbrennen» würde, als ihn komplett zu verkaufen.

Wie steht es um deine Familie? Bei uns läuft zum Glück alles harmonisch. Wir sind nicht besonders eng, haben aber ein gutes Verhältnis. Der Kontakt ist auf das Minimum reduziert. Wir sind alle zerstritten.

Kann Prinz Harry Meghan und ihre Familie zusammenbringen?

Auch die Geschwister der Herzogin von Sussex lassen kein gutes Haar an ihr. So wettert Samantha, dass Meghan «immer noch Kellnerin sein würde, wenn es Papa nicht gegeben hätte». Weiter kommt sie auch auf die Ehe mit Harry zu sprechen und bezeichnet sie als «giftig». «Die beiden tun einander nicht gut», meint sie und führt aus: «Es ist eine toxische Beziehung.» Ihre entfremdete Familie teilt zudem alte Clips von Meghan mit dem Rest der Familie, um zu beweisen, dass sie früher eine enge Beziehung zu ihrem Vater hatte.