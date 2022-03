Royales Baby : Meghan will zu Hause gebären

Herzogin Meghan könnte dem Vorbild der Queen folgen und ihr Kind zu Hause gebären. Das behaupten Freunde, Royal-Korrespondenten halten dagegen.

Bislang hüllt sich der Palast in Schweigen, wo Herzogin Meghan (37) ihr erstes Kind zur Welt bringen wird. Damit möchte man den Presseandrang vor dem gewählten Krankenhaus verhindern. Royal-Experten und Insidern lässt dies umso mehr Spielraum für Spekulationen, wie die Geburt von Baby Sussex ablaufen könnte.

Laut «Daily Mail» gaben amerikanische Freunde von Meghan nun bekannt, dass sie eine Hausgeburt in ihrem neuen Zuhause, dem Frogmore Cottage in Windsor, in Erwägung ziehe.