Gendefekt : Mehlanis Kulleraugen haben einen ernsten Grund

Dieses Mädchen aus den USA hat wunderschöne große Augen. Schuld dafür ist aber ein Gendefekt.

Mehlani Martinez aus Minnesota in den USA ist erst ein Jahr alt, erhält aber schon viel mehr Aufmerksamkeit als viele ihrer Altersgenossen. Das liegt an ihren großen Augen, die sie wie eine Disney-Prinzessin oder eine Figur aus einem Manga aussehen lassen. Auf der Straße bleiben Passanten oft stehen und sprechen die Mutter des Mädchens auf das spezielle Aussehen ihrer Tochter an, berichtet die «Huffington Post». Insbesondere Komplimente regnet es ständig.