Wohnen in Luxemburg : Mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter in drei luxemburgischen Städten

LUXEMBURG – Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für eine Wohnung im Großherzogtum stieg im Jahresvergleich um 12,8 Prozent. Luxemburg-Stadt, Bartringen und Strassen verzeichnen Preise im fünfstelligen Bereich.

In einigen Gemeinden schießen die Preise in die Höhe Freepik

Der Immobilienmarkt scheint außer Kontrolle zu sein: Im ersten Quartal diesen Jahres zahlten Käufer für eine Wohnung im Durchschnitt 688.428 Euro für 82 m². Ein Jahr davor mussten Interessenten 641.341 Euro für die gleiche Fläche hinlegen. Das sind 37ִ.000 Euro mehr und entspricht einem Plus von 7,3 Prozent). Alte Wohnungen wurden im Durchschnitt für 676.480 Euro verkauft, während neue Wohnungen 713.035 Euro kosteten. Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Jahres 2014 lag der durchschnittliche Preis, der für jede Art von Wohnung bezahlt wurde, bei 357.475 Euro (für die gleiche Fläche).

Für bereits gebaute Wohnungen mussten im Durchschnitt 8.344 Euro/m² gezahlt werden, wobei es natürlich Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden gibt: 11.413 Euro/m² in Luxemburg-Stadt, 10.860 Euro/m² in Bartringen und 10.312 Euro/m² in Strassen, dagegen «nur» 4.887 Euro/m² in Winseler und 5.387 Euro/m² in Weiswampach.

Bis zu 18.032 Euro in Bertrange

Bei Wohnungen im Bau lag der Durchschnittspreis bei 8.877 Euro/m², wobei die Spitzenwerte weiterhin in Luxemburg-Stadt (13 829 Euro/m²) und Bartringen (13 520 Euro/m²) zu finden waren. In dieser Gemeinde stieg der Preis pro m² sogar auf 18.032 Euro, während er in der Hauptstadt «nur» 17.431 Euro betrug. Im Bereich der Neubauwohnungen lagen die Quadratmeterpreise in neun Gemeinden über 10.000 Euro.

Zu beachten ist, dass bei dieser Art von Immobilien der Durchschnittspreis «sehr volatil» ist, wie das Observatoire de l'habitat feststellt. «Nach einem starken Anstieg im vierten Quartal des Jahres 2021 weist er in diesem Quartal einen deutlichen Rückgang auf (-6,1 Prozent)». Dieser Rückgang lässt sich größtenteils durch «eine Verlagerung der Verkäufe von immobilen von der Hauptstadt in Gebiete, in denen die Preise tendenziell niedriger sind» erklären.