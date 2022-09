Luxemburg : Mehr als 100 Autos demoliert – Tatverdächtiger ist gefasst

LUXEMBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehr als 100 Fahrzeuge in mehreren Straßen der Hauptstadt Opfer von Vandalismus. Nun soll ein mutmaßlichen Täter identifiziert worden sein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in mehreren Straßen der Landeshauptstadt etliche Autos beschädigt worden – mehr als 100 Pkw soll es dabei getroffen haben, wie die Police Grand-Ducale am heutigen Freitagmorgen mitgeteilt hat. Laut Polizeiangaben, konnte ein Tatverdächtiger bereits am Donnerstag identifiziert und festgenommen werden. Mit einer so ungewöhnlich großen Anzahl beschädigter Fahrzeuge, sei ein «erheblicher finanzieller Schaden» entstanden, erklären die großherzoglichen Polizeibeamten in einer Mitteilung.