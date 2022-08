Klimawandel : Mehr als 1150 Hochwassertote: Pakistan und UN rufen zu Hilfe auf

Seit Mitte Juni wird Pakistan von beispiellosen Niederschlägen und Überschwemmungen heimgesucht. Einer von sieben Pakistanern ist in irgendeiner Form davon betroffen: mehr als 33 Millionen Menschen.

Häuser sind von Hochwasser durch Überschwemmungen in der Stadt Sohbat Pur umgeben. Heftige Monsunregenfälle haben zu schweren Überschwemmungen geführt. Zahid Hussain/AP/dpa

Bei den schweren Überschwemmungen in Pakistan sind seit Mitte Juni bereits mehr als 1150 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die pakistanische Katastrophenschutzbehörde mit. Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) rief zusammen mit der Regierung Pakistans am Dienstag zu Nothilfen in Höhe von 160,3 Millionen Dollar auf. Vor Ort waren Militär, Rettungskräfte und Freiwillige im Einsatz, um den mehr als 33 Millionen Menschen zu helfen, die von den Überschwemmungen betroffen sind. Das ist einer von sieben Pakistanern.

Wenngleich die Regenfälle am Wochenende aufhörten und das Hochwasser in einigen Gebieten zurückging, sind noch immer große Flächen überschwemmt. Rettungskräfte brachten Menschen in sicherere Gebiete, unter anderem in improvisierte Zeltlager, die entlang Schnellstraßen, überschwemmten Dörfern und Städten aus dem Boden geschossen sind. Nach Angaben von Meteorologen und Klimaschutzministerin Sherry Rehman vom Montag wird im September neuer Monsunregen erwartet.

Schäden werden auf zehn Milliarden Dollar geschätzt

Nach vorläufigen Schätzungen der Regierung beläuft sich der Schaden für die Wirtschaft auf zehn Milliarden Dollar. «Es handelt sich um eine vorläufige Schätzung, die wahrscheinlich weit höher ausfallen wird», sagte Planungsminister Ahsan Iqbal der Nachrichtenagentur AP wenige Stunden vor dem gemeinsamen Hilfeaufruf der UN und Pakistans in der Hauptstadt Islamabad. Am Vortag hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) der Freigabe von 1,17 Milliarden Dollar für das Land zugestimmt.

Beschädigte Hotels sind von Hochwasser bei Überschwemmungen nach starken Monsunregenfällen umgeben. Pakistan hat aufgrund der anhaltenden Regenfälle und daraus resultierenden Fluten den Notstand ausgerufen. Sherin Zada/AP/dpa

Pakistan und der IWF hatten sich ursprünglich im Jahr 2019 auf ein großes Rettungspaket verständigt. Doch die Freigabe einer Tranche in Höhe von 1,17 Milliarden Dollar war in diesem Jahr zunächst auf Eis gelegt worden, nachdem der IWF Bedenken darüber geäußert hatte, ob Pakistan die Bedingungen des Deals unter der Regierung des früheren Premierministers Imran Khan einhält, der im April durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Das Geld soll für Gesundheit, Ernährung, Nahrungsmittelsicherheit sowie für Wasser- und Sanitärversorgung in von Hochwasser betroffenen Gebieten verwendet werden.