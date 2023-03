Luxemburg: Mehr als 12.000 Personen nehmen am «Relais pour la Vie» teil

Die Petzi-Klinik empfängt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr Kinder von 4 bis 10 Jahren in der Coque.

An diesem Wochenende wird ein ganzes Land wandern, laufen oder radeln, um seine Unterstützung für Patienten und Patientinnen zu zeigen, die an Krebs erkrankt sind oder von diesem geheilt wurden. In der «Coque» werden auch Veranstaltungen angeboten, die den Blick auf die Krankheit verändern sollen. Zum ersten Mal wird die Petzi-Klinik (Teddybär-Krankenhaus) während des Staffellaufs in Betrieb sein.