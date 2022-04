Kolumbien : Mehr als 140 Taranteln am Flughafen von Bogotá sichergestellt

Die Spinnen seien bei dem illegalen Transport in Plastikbeuteln an Bord eines Frachtflugzeugs gefunden worden. Zwölf der Tiere seien erstickt.

Bei einer Razzia gegen illegalen Tierhandel sind auf dem Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá 143 Taranteln sichergestellt worden. Die Spinnen seien in Plastikbeuteln an Bord eines Frachtflugzeugs gefunden worden, zwölf seien erstickt, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Ziel der illegalen Lieferung sei Mexiko gewesen. Die notwendigen Papiere für einen rechtmäßigen Transport und zur Herkunft der Taranteln hätten nicht vorgelegen.