Luxemburg : Mehr als 250 Kinder mussten wegen Bronchiolitis ins Krankenhaus

LUXEMBURG – Wie in vielen Ländern grassiert auch im Großherzogtum das RS-Virus in diesem Jahr besonders stark. 253 Kinder mussten deswegen bisher stationär behandelt werden.

Seit Anfang Oktober mussten in Luxemburg 253 Kinder wegen Bronchiolitis durch das RS-Virus im Krankenhaus behandelt werden. Das gibt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage an. 398 Kinder wurden demnach bis zum 5. Oktober vorstellig, mussten aber nicht in die Kinderklinik eingeliefert werden.