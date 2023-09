Mehr als 36 Grad: Ungewöhnliche Herbst-Hitzewelle erfasst Spanien und Portugal

An den Stränden kann weiter gebrutzelt werden. Manuel Lorenzo/EFE/epa/dpa (Archiv)

In Spanien und Portugal ist der Herbstbeginn von hochsommerlicher Hitze geprägt. Bereits am Freitag wurden in den beiden iberischen Staaten nach Angaben der nationalen Wetterbehörden Temperaturen von teilweise über 35 Grad gemessen. Auch in Frankreich wurden für Sonntag und Montag in mehreren Regionen für die Jahreszeit deutlich überdurchschnittliche Werte von über 30 Grad erwartet.

In mehreren südspanischen Städten überstiegen die Temperaturen bereits am Freitagnachmittag die 35-Grad-Marke, bis Montag soll es den Vorhersagen zufolge in einem Großteil des Landes heißer als 32 Grad sein. Der nationalen Wetterbehörde Aemet zufolge liegen solche Werte um fünf bis 15 Grad über dem Durchschnitt für die Jahreszeit.

Rekordwerte könnten gebrochen werden

In Portugal erwartet der nationale Wetterdienst IPMA ab Freitag und noch bis Dienstag Temperaturen von über 30 Grad für einen großen Teil des Landes – mit Ausnahme einiger Küstenregionen. IPMA sprach von um fünf bis acht Grad überdurchschnittliche Werte.

In Frankreich wird vor allem am Sonntag und Montag mit überdurchschnittlicher Hitze gerechnet. In tief gelegenen Gegenden im Südwesten des Landes und in der zentralfranzösischen Auvergne könnten bis zu 35 Grad erreicht werden, erklärte Wetterexperte Tristan Amm. An zahlreichen Orten könnten ihm zufolge die Rekordwerte für Anfang Oktober gebrochen werden. Auch in Luxemburg sind – vergleichsweise moderate – 26 Grad Maximaltemperatur für Montag gemeldet, die jedoch auch hierzulande den bisherigen Rekordwert für den Monat darstellen.