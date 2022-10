Sri Lanka : Mehr als 40 Schüler sind nach Wespenangriff ins Krankenhaus gekommen

Nach einem Wespenangriff in Colombo befinden sich aktuell mehrere Kinder in einem kritischen Zustand.

Mindestens 42 Schüler sind nach einem Wespenangriff auf Sri Lanka in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall am Montag ereignete sich, nachdem ein Schüler einen Stein in ein Wespennest auf einem Baum in der Nähe des Schulgebäudes im Distrikt Vavuniya geworfen hatte, sagte ein Krankenhausmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur.