Ausgaben verdoppelt : Luxemburg gibt 65 Millionen Euro für humanitäre Hilfe aus

So plant Luxemburg, im Jahr 2022 mehr als 65 Millionen Euro in die humanitäre Hilfe zu investieren. In diesem Jahr hat das Land bereits an zehn Geberkonferenzen zu den humanitären Notlagen im Jemen, in Afghanistan, in der Sahelzone und dem Tschadsee, am Horn von Afrika, in der Ukraine sowie in Syrien teilgenommen. Insgesamt belaufen sich die angekündigten Hilfen im Rahmen dieser Konferenzen auf mehr als 30 Millionen Euro.