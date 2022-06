MOBILITÄT IN LUXEMBURG : Mehr als 7.000 Prämien für Elektro-Autos vergeben

LUXEMBURG – Mobilitätsminister François Bausch zieht eine Bilanz über die Subventionen, die der Staat für den Kauf von Elektroautos oder Plug-in-Hybriden seit 2019 vergibt.

Nahezu jedes vierte in Luxemburg verkaufte Auto ist inzwischen elektrifiziert.

7.056 Finanzhilfen für den Kauf eines elektrifizierten Fahrzeugs (rein elektrisch oder Plug-in-Hybrid) hat der Staat seit dem Start der Maßnahme im Februar 2019 gewährt. Dies geht aus einer parlamentarischen Antwort von François Bausch hervor. Eine Prämie von 8.000 Euro ist möglich in Bezug auf Fahrzeuge, die nicht mehr als 18 kWh/100 km verbrauchen. Die Regelung gilt auch für Elektrofahrzeuge, deren Verbrauch 20 kWh/100 km nicht überschreitet, sofern die maximale Systemleistung 150 Kilowatt oder weniger beträgt. Im März dieses Jahres wurde die Förderung bis März 2024 verlängert. Fast jedes vierte in Luxemburg verkaufte Auto ist inzwischen elektrifiziert.

«In etwa 43 Prozent der Fälle konnten private Eigentümer von dem Programm profitieren, in 57 Prozent gingen die Prämien an Unternehmen», sagt der Vize-Premierminister. Darüber hinaus sind von den 7.056 elektrifizierten Autos, für die seit 2019 eine Prämie gezahlt wurde, derzeit 6.219 in Luxemburg zugelassen.