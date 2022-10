Vereinigte Staaten : Mehr als ein Dutzend US-Staaten haben Abtreibungsverbote in Kraft gesetzt

Fast 30 Millionen Frauen «im gebärfähigen Alter» in den USA leben derzeit in einem Bundesstaat, der Abtreibungen verbiete. Das geht aus einem Papier vor, das die US-Regierung am Dienstag veröffentlichte, 100 Tage nach der folgenschweren Entscheidung des Supreme Courts. Fast 22 Millionen dieser Frauen hätten bereits nach der sechsten Schwangerschaftswoche in ihrem Bundesstaat keine Möglichkeit mehr abzutreiben, hieß es darin. Zu diesem frühen Zeitpunkt wissen viele Frauen noch nicht, dass sie überhaupt schwanger sind.