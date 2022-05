Höchster Stand seit 18 Jahren : Mehr als ein Viertel aller Luxemburger sind Raucher

LUXEMBURG – Menschen jeder Altersgruppe rauchen im Großherzogtum so viel, wie vor 18 Jahren zuletzt. Wegen des alarmierenden Zuwachses fordert die Fondation Cancer eine Erhöhung der Verkaufspreise.

Anlässlich des Weltnichtrauchertages am heutigen Dienstag hat die Fondation Cancer Ergebnisse aus der Umfrage zum Tabakkonsum in Luxemburg veröffentlicht. Die Umfrage repräsentiert das vergangene Jahr 2021 und bringt «alarmierende Zahlen» hervor, heißt es in einer Pressemitteilung der Fondation Cancer. Demnach nimmt der Konsum von Tabakwaren seit drei Jahren kontinuierlich zu.