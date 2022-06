In Luxemburg : Mehr als ein Viertel der Einwohner schaut illegal Filme und Serien

LUXEMBURG - Piraterie und Fälschungen sind unter den 15- bis 24-Jährigen in Luxemburg keine Seltenheit. Dies geht aus Daten hervor, die das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum am Mittwoch veröffentlicht hat.

Filme, Serien, Musik... Mehr als ein Viertel der Jugendlichen in Luxemburg bedienen sich an Raubkopien.

Für die 15- bis 24-jährigen Einwohner Luxemburgs ist es nicht ungewöhnlich, im Internet zu rauben, anstatt ein Abonnement zu bezahlen. So haben laut den Zahlen, die das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum am Mittwochmorgen veröffentlicht hat, 28 Prozent der jungen Menschen in Luxemburg in den letzten zwölf Monaten absichtlich auf raubkopierte Inhalte zugegriffen. Diese Zahl ist höher als auf europäischer Ebene (21 Prozent). Eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Menschen in Luxemburg und im restlichen Europa ist zufällig auf raubkopiertes Material gestoßen.