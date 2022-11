Laut Eurostat: Einkommen jedes vierten Luxemburger Haushalts gestiegen

Für die meisten Haushalte Luxemburgs blieb die Einkommenssituation unverändert. Pexels

Während die Preise in fast allen Bereichen immer weiter anstiegen, werden Rufe nach Anpassungen der Gehälter immer lauter. Über die Einkommensentwicklungen zwischen den Pandemiejahren 2020 und 2021 in europäischen Haushalten hat das nationale Statistikamt Eurostat am heutigen Mittwoch Daten veröffentlicht. Demnach blieben die Nettoeinkommen von 61,8 Prozent der luxemburgischen Haushalte mehr oder weniger unverändert. Dem Eurostat-Bericht zufolge ist die Zahl der Haushalte mit einem Zuwachs des Einkommens allerdings doppelt so hoch, als diejenigen, die ein vermindertes Einkommen im Untersuchungszeitraum registriert haben.

So haben 25,8 Prozent der luxemburgischen Haushalte zwischen 2020 und 2021 einen Anstieg ihrer Einkünfte verzeichnet. Damit liegt das Großherzogtum weit über dem EU-Durchschnitt von 17,5 Prozent und gehört damit zu den Ländern bei denen dieser Anteil am höchsten war. Zusammen mit Deutschland (25,6 Prozent), den Niederlanden (25,8 Prozent), Slowenien (27 Prozent), Rumänien (27 Prozent), Schweden (32,3 Prozent) und Tschechien (34,8 Prozent) führt Luxemburg das Eurostat-Ranking an. Auch die Bevölkerung der Nachbarländer Belgien und Frankreich lagen mit 20 Prozent Einkommenszuwachs ebenfalls über dem EU-Durchschnitt – wenn auch weniger deutlich.