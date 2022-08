Umwelt: Mehr als jedes zweite Luxemburger Gewässer enthält zu viele Phosphate

Im Großteil des Abwassers seien die Phosphate bereits eliminiert worden. Editpress/Didier Sylvestre

Von den 106 Gewässern in Luxemburg überschreiten 58 den Phosphat-Grenzwert von 0,07 Milligramm pro Liter, so Joëlle Welfring, Umweltministerin von den Grünen. Lediglich 46 Gewässer liegen im Normbereich. In großen Mengen können Phosphate die Aufnahme anderer wichtiger Mineralien hemmen und zu Nierenverkalkung und Herzrhythmusstörungen führen.

Es seien aber nicht die Phosphate allein das Problem. Insgesamt gebe es in Luxemburg nur ein Gewässer, das sich, an allen chemisch-physikalischen Parametern gemessen, in einem guten Zustand befindet. Alle anderen Gewässer überschreiten noch mindestens einen weiteren Parameter. Es genüge also nicht, einfach nur gegen die Phosphate vorzugehen. Welfring ist dennoch der Meinung, dass die Düngung mit Phosphaten auch an den Bedarf der Pflanzen angepasst werden müsse und nicht darüber hinausgehen darf. Die Maßnahmen müssten also als erstes in der Landwirtschaft umgesetzt werden.

Hohe Geldstrafe im Jahr 2013

Darüber hinaus stellt die Ministerin fest, dass in Luxemburg ein Großteil der Phosphate bereits aus den Abwassern entfernt wird. «Unter 121 biologischen Kläranlagen gibt es 41, in denen die Phosphate technisch eliminiert werden. Das entspricht etwa 90 Prozent der Einwohnergleichwerte.», erklärt sie. In den übrigen 80 meist kleineren biologischen Anlagen werden momentan keine Eliminierungstechniken angewandt. «Das wird sich jedoch ändern, denn im Maßnahmenprogramm des Bewirtschaftungsplans ist vorgesehen, alle biologischen Kläranlagen, die nicht ausgebaut werden müssen, mit einer technischen Lösung zur Phosphoreliminierung auszustatten», so die Ministerin.