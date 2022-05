Star Trek : Mehr als Kirk und Picard – Star Trek im deutschen Fernsehen wird 50

Vor 50 Jahren startete die erste Folge von «Raumschiff Enterprise» im deutschen Fernsehen. Schon mehr als fünf Jahre zuvor flimmerten die Abenteuer unter dem Titel «Star Trek» über US-Bildschirme.

Star Trek – The Original Series Helden wie William Shatner (James T. Kirk), Leonard Nimoy (Spock) und James Doohan (Montgomery Scott - Scotty) schrieben Fernseh-Geschichte.

Die Originalserie, deren drei Staffeln in den USA zwischen 1966 und 1969 ausgestrahlt wurden, spielt im 23. Jahrhundert: Nach einem Dritten Weltkrieg hat sich die Menschheit in friedlicher Koexistenz mit außerirdischen Lebensformen zusammengeschlossen. In der ersten «Enterprise»-Besatzung um Captain James T. Kirk (William Shatner) und dem Ersten Offizier Mister Spock (Leonard Nimoy) gibt es schon Frauen auf der Kommandobrücke sowie schwarze und asiatische Weltraumhelden.