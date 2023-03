Teuerstes Gesetz: Mehr als sieben Milliarden Euro sollen Luxemburgs Eisenbahnnetz verbessern

«Das sind rund 7,15 Milliarden und somit das teuerste Finanzierungsgesetz in der Geschichte der Abgeordnetenkammer», erklärt die Abgeordnete Chantal Gary (Déi Gréng), Vorsitzende des Mobilitätsausschusses und Berichterstatterin für das Gesetz über den Betrieb des Eisenbahnnetzes im Zeitraum 2025-2039. Die CFL werden mit diesem Vertrag beauftragt werden, da trotz des Umfangs der Finanzierung eine Ausschreibung vermieden wurde.

«Ich habe mich dafür eingesetzt, dass ein kleines Netz Direktvergaben machen kann», erinnert sich François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität. «Im Austausch für ein präzises Lastenheft können wir den Auftrag an einen Betreiber unserer Wahl vergeben.» Bei einer Ausschreibung hätte es drei oder vier Betreiber gegeben, was für ein kleines Netz wie das des Großherzogtums «nicht sinnvoll wäre». Es ging darum, «zu verhindern, dass sich große Firmen wie die Deutsche Bahn oder die SNCF auf den rentablen Strecken positionieren und der CFL nur die Reste überlassen», so Chantal Gary, die sich darüber freut, dass die Arbeitsplätze geschützt werden.